Подмосковье 28 февраля 2024, 11:52 Минжилполитики Подмосковья проведет день открытых дверей 5 марта Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Жителей Подмосковья приглашают на день открытых дверей, который проведет Минжилполитики. Встреча состоится в формате видеоконференции и телефонной связи 5 марта.

Министерство жилищной политики Московской области начало принимать заявки на онлайн — день открытых дверей. Участникам разъяснят вопросы по выплате компенсаций гражданам, пострадавшим от мошенников.

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Подать заявки на участие можно до 12:00 1 марта. Для этого необходимо позвонить по телефону: 8 (498) 602-16-00, добавочные 47925, 47937.

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