Подмосковье 07 июля 2023, 09:22 Минжилполитики Подмосковья проведет день открытых дверей 13 июля Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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День открытых дверей пройдет в Минжилполитики Подмосковья 13 июля. На нем обсудят вопросы завершения строительства жилых комплексов.

Как рассказали в ведомстве, встречу проведут в формате телефонной связи и видеоконференции. Принять участие могут все жители региона. Заявки будут принимать до 12 июля по номеру телефона 8 (498) 602-16-00.

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