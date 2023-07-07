07 июля 2023, 09:22
Минжилполитики Подмосковья проведет день открытых дверей 13 июля
День открытых дверей пройдет в Минжилполитики Подмосковья 13 июля. На нем обсудят вопросы завершения строительства жилых комплексов.
Как рассказали в ведомстве, встречу проведут в формате телефонной связи и видеоконференции. Принять участие могут все жители региона. Заявки будут принимать до 12 июля по номеру телефона 8 (498) 602-16-00.
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Строительство
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