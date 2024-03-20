20 марта 2024, 10:32
Минжилполитики Подмосковья поделилось советами по подбору квартир в новых ЖК
Почти два миллиона квадратных метров жилья достроили в Подмосковье с начала года. Свыше 0,2 из них пришлось на многоквартирные дома. Министерство жилищной политики Московской области рассказало, как выбрать и купить квартиру в новом ЖК.
При покупке жилья, прежде всего, надо изучить сайт и оценить надежность застройщика. Это позволит изучить описание проекта, его концепцию, оценить локацию и инфраструктуру. Затем необходимо посетить центр продаж девелопера. Покупателям необходимо уточнить не только про сам объект и окружение, но и узнать про функции управляющей компании.
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Изучить понравившийся проект также можно в центре продаж. Менеджеры помогут оценить преимущества локации, видовые характеристики и понять, как будет выглядеть комплекс по завершению строительства.
После этого остается выбрать способ оплаты, заключить договор, принять квартиру и получить ключи.
Напомним, первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
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