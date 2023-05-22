Подмосковье 22 мая 2023, 13:55 Минжилполитики Подмосковья одобрило ввод еще 30 зданий за неделю Группа "Самолет"

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Минжилполитики Подмосковья одобрило ввод в эксплуатацию 30 зданий за неделю. Это 14 таунхаусов, четыре многоквартирных дома и 12 нежилых объектов.

Как рассказали в ведомстве, в Люберцах достроили два дома на 1727 квартир в ЖК «Томилино Парк», в Истре — 14 таунхаусов в ЖК «Кембридж», в Королеве — дома на 233 квартиры в ЖК «Дом по ул. Орджоникидзе», а в Красногорске — дом на 193 квартиры в ЖК «Ильинские луга».

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Также в Серпухове появился медико-оздоровительный центр, в Раменском — спортивный комплекс, в Красногорске — склад, а в Орехово-Зуеве — цех металлических дверей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

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