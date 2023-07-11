11 июля 2023, 14:45
Минжилполитики Подмосковья одобрило ввод 31 здания за неделю
Минжилполитики Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию еще 31 здания. Этот 10 таунхаусов, один многоквартирный дом и 20 нежилых объектов.
В эксплуатацию ввели 10 таунхаусов в жилом комплексе «Шолохово» в Мытищах, жилой дом на 189 квартир в жилом комплексе «Большое Путилково» в Красногорске, а также центр обслуживания легковых автомобилей в Подольске, учебно-тренировочный комплекс в Люберцах, производственное здание в Пушкино и магазин в Рузе
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Кроме того, в Раменском появилось здание мастерских по техническому обслуживанию и ремонту транспорта, а в Чехове — производственный цех.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
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