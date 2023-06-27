Подмосковье 27 июня 2023, 09:45 Минжилполитики Подмосковья одобрило еще 65 строительных проектов ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УДАЧА""

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Минжилполитики Подмосковья одобрило строительство еще 44 таунхаусов, трех многоквартирных домов и 18 нежилых объектов. Они появятся в Истре, Красногорске, Коломне и других округах.

Как рассказали ведомстве, 42 таунхауса построят жилом комплексе «Премьер Новорижский» в Истре, еще два — в деревне Марьино в Красногорске. Кроме того, три жилых дома на 141 квартиру появятся ЖК «Подлипки Город» в Коломне.

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Также в Реутове и Котельниках построят новые школы, в Солнечногорске — производственно-складской комплекс, в Балашихе — ангар, в Домодедове — топливохранилище, а в Наро-Фоминске — склад.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о завершении строительства детского госпиталя в Красногорске весной 2024 года. Там откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям.

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