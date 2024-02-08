Подмосковье 08 февраля 2024, 11:51 Минжилполитики Подмосковья назвало преимущества квартир с отделкой Unsplash

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Многие покупатели приобретают квартиры с готовой отделкой. В Министерстве жилищной политики Московской области назвали категории граждан, кому точно следует присмотреться к данной покупке.

Квартира с отделкой подойдет тем, у кого нет времени на ремонт. Например, надо быстро переехать, а времени выбирать обои, ламинат и цвет краски нет. Также это хороший вариант для тех, кто хочет сэкономить. Отделка включена в стоимость квартиры, и, соответственно, на нее распространяются ипотечные условия.

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Квартира с отделкой — хороший вариант для тех, кто рассматривает ее как временное жилье. Помимо этого, отделка от застройщика — удобный вариант для инвесторов. Квартиру можно быстро сдать в аренду и получать доход.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о переселении жителей аварийных домов в Солнечногорске. По его словам, еще 100 квартир расселят к июню.

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