Подмосковье 02 апреля 2024, 11:09 Минжилполитики Подмосковья напомнило способы переоформления собственности на квартиру Unsplash

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Министерство жилищной политики Московской области рассказало, как передать или переоформить собственность на квартиру. Это может быть договор купли-продажи, рента, дарение или наследование.

Купля-продажа — это сделка, которая подразумевает регистрацию перехода прав в ЕГРН и передачу денежных средств. Дарение для родственников не облагается налогом, а в остальных случаях одаряемому нужно заплатить государству 13% от стоимости квартиры. Рента же подходит желающим получить пожизненное либо постоянное содержание взамен передаваемой квартиры.

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Чтобы отказаться от права собственности на квартиру, необходимо подать заявление о признании объекта бесхозяйным имуществом. При этом, пока объект находится на учете в качестве бесхозяйного, собственник обязан оплачивать налоги, коммунальные счета, содержать имущество, а также нести за него ответственность.

Напомним, первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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