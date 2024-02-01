Подмосковье 01 февраля 2024, 11:03 Минжилполитики Подмосковья напомнило правила оформления семейной ипотеки Unsplash

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Для удобства жителей Московской области действует программа «Семейная ипотека». Она позволяет получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке. Программой можно воспользоваться для покупки квартиры в новостройке, на вторичном рынке или для приобретения частного дома с земельным участком.

В Минжилполитики Московской области напомнили, что воспользоваться программой могут семьи, в которых первый ребенок или последующие дети родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, двое или более детей до 18 лет, есть ребенок с инвалидностью.

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Оформить заявление можно до 1 июля 2024 года. Для этого нужно подать заявление в банк, который участвует в программе. Если семья воспитывает ребенка с инвалидностью, льготную ипотеку можно оформить до конца 2027 года.

Максимальная сумма ипотеки составляет 12 миллионов рублей.

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