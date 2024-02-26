Подмосковье 26 февраля 2024, 11:38 Минжилполитики Подмосковья напомнило основные правила при переезде в новую квартиру Unsplash

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За первые шесть месяцев 2023 года количество сделок купли-продажи квартир в новостройках Подмосковья выросло почти на 94%. Министерство жилищной политики Московской области напомнило правила, которые следует помнить при переезде в новую квартиру.

Прежде всего, важно не забыть переоформить лицевой счет и проверить долги по оплате коммунальных счетов. Помимо этого, следует сменить замки, оформить налоговый вычет и добавиться в чат дома, чтобы быть в курсе актуальных событий.

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Что касается лицевого счета, то его можно открыть при покупке квартиры в новостройке либо же переоформить в случае покупки вторички.

Также владельцам новых квартир напоминают о необходимости заключить договор с управляющей и энергосбытовой компаниями, с поставщиками газа и воды, а также с оператором вывоза ТКО.

Кроме того, при покупке вторички необходимо переоформить на себя интернет, телевидение, домофон, парковку и стационарный телефон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.

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