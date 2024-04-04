Подмосковье 04 апреля 2024, 11:04 Минжилполитики Подмосковья напомнило о возможности взять ипотеку под залог недвижимости Unsplash

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Ипотека позволяет приобрести в собственность недвижимость тем, кто не располагает полной суммой для ее покупки или строительства. Чтобы оформить ипотеку под залог имущества, необходимо понять, подходит ли имущество заявителя для таких целей.

Залог — это имущество, которое служит обеспечением обязательств заемщика по кредиту или займу. Для залога подходит квартира, дом, участок земли, гараж или даже комната.

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При этом, собственником остается заемщик, однако, на его имущество накладывается обременение. Так, без согласия кредитора нельзя будет продать, сдать или подарить собственность.

Обременение снимут только после полного погашения ипотеки.После этого необходимо обратиться в банк с заявлением о получении закладной. Документ необходимо подать в Росреестр, чтобы с имущества сняли обременение.

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