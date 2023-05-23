Подмосковье 23 мая 2023, 02:30 Минжилполитики Подмосковья напомнило о случаях нотариальной сделки с недвижимостью Unsplash

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Министерство жилищной политики Московской области напомнило жителям региона о ситуациях, когда могут потребоваться услуги нотариуса при проведении сделки купли-продажи недвижимости. В ведомстве уточнили, что услуги специалиста по заверению договоров не являются обязательными и применяются только в исключительных случаях.

Министерство жилищной политики Московской области напомнило жителям региона о ситуациях, когда могут потребоваться услуги нотариуса при проведении сделки купли-продажи недвижимости. В ведомстве уточнили, что помощь специалиста по заверению договоров не является обязательной и применяется только в исключительных случаях.

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Сопровождение сделки нотариусом необходимо, если жилье находится в собственности у несовершеннолетних детей или ограниченно дееспособных граждан, и в случаях, когда квартира оформлена в долевую собственность. Без подтверждения специалиста сделки в этих ситуациях могут быть признаны недействительными в суде, а Росреестр может отказать в передаче права владения имуществом.

Продать долю собственности можно при условии, что другие владельцы жилья будут уведомлены о предстоящей сделке. Нотариус сопровождает процесс передачи части недвижимости как посторонним лицам, так и остальным участникам долевого владения имуществом. В случаях, если все собственники решат продать части единовременно, участие специалиста не требуется.

Если покупатели приобретают имущество в долевую собственность, сопровождение нотариуса не требуется, исключением является покупка недвижимости супругами без брачного договора. Без участия юристов семейная пара может оформить жилье в совместное владение.

Нотариальная сделка проходит в четыре этапа: подписание кредитного договора, оформление документа о купле-продаже, передача средств и подтверждение собственности в Росреестре. Кроме вышеуказанных случаев, обязательное участие юристов в соглашениях не требуется, но нотариуса можно привлечь к заверению договоров добровольно.

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