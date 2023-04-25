Подмосковье 25 апреля 2023, 11:50 Минжилполитики одобрило ввод еще 20 помещений в Подмосковье за неделю ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОДШИПНИКОВ № 1"

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Минжилполитики выдало разрешение на ввод в эксплуатацию еще 20 нежилым объектам в Подмосковье. Это кафе, склады и магазины.

Как рассказали в министерстве, завершилось строительство кафе в Ступине, складов в Дубне и Серпухове, производственных зданий в Богородском и Краснознаменске, а также энергоцентра в Лобне, магазина в Подольске и других объектов.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал усилить пожарную безопасность в лесах. В регионе работает четырехуровневая система контроля, но по-прежнему важно пристальное внимание к каждой территории.

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