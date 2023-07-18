Подмосковье 18 июля 2023, 16:14 Минжилполитики одобрило строительство 75 зданий в Подмосковье ГК «ПИК»

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Минжилполитики одобрило строительство еще 75 зданий в Подмосковье. Это три многоквартирных дома, два таунхауса и 70 нежилых объектов.

Как рассказали в ведомстве, в деревне Марьино под Красногорском построят два таунхауса. Также в жилом комплексе «Первый Южный» в Ленинском округе и в ЖК «Яуза Парк» в Мытищах появятся новые многоквартирные дома

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Кроме того, в Ленинском, Химках и Мытищах построят детские сады, в Пушкино — водозаборный узел, а в Сергиевом Посаде — здание инкубатория.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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