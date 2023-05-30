Подмосковье 30 мая 2023, 14:24 Минжилполитики одобрило еще 47 строительных проектов в Подмосковье Компания ПИК

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Минжилполитики Подмосковья одобрило строительство еще 47 зданий. Это 14 многоквартирных домов и 33 нежилых объекта.

Как рассказали в министерстве, разрешение на строительство получили пять домов на 850 квартир в Солнечногорске, а также четыре на 1353 квартиры и четыре на 1128 квартиры в Мытищах.

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Кроме того, в Ленинском округе и Одинцове построят детские сады, в Зарайске – школу, в Раменском – молочный комбинат, в Волоколамске – баню, а в Бронницах – автостанцию. В Химках откроется производственно-складской комплекс, в Красногорске – мастерская для обслуживания уборочной и аварийной техники, а в Дмитрове – газовая котельная.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов. Первый закончится уже в 2023 году, а после начнется второй.

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