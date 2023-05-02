Подмосковье 02 мая 2023, 11:14 Минжилполитики одобрило еще 32 строительных проекта в Подмосковье Застройщик ООО "СЗ "ГРАДОЛИМП"

Читать 360tv в

Минжилполитики Подмосковья одобрило строительство пяти жилых и 27 нежилых зданий. Среди них — склады, очистные сооружения и магазин.

Как рассказали в ведомстве, в ЖК «Квартал Строгино» и ЖК «Ильинские Луга» в Красногорске построят три жилых дома. Еще два появятся в ЖК «1-й Южный» в Ленинском округе.

Реклама

Также в Подольске построят склад, в Электростали — производственный комплекс, в Ленинском округе — очистные сооружения, в Домодедове — магазин придорожного сервиса, а в Наро-Фоминске — производственную базу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».