Подмосковье 30 мая 2023, 14:35 Минжилполитики: 52 новых объекта достроили в Подмосковье за неделю Министерство жилищной политики Московской области

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На прошлой неделе министерство жилищной политики Московской области выдало разрешения на ввод в эксплуатацию 52 объектам. Это 14 многоквартирных домов, 10 таунхаусов и 28 нежилых зданий.

В Одинцове достроили 12 жилых домов на 2662 квартиры в ЖК «Лайково». В деревне Красный Поселок в Истре возвели 10 таунхаусов в ЖК «Кембридж». Также в ЖК «Измайловский Лес» в Балашихе ввели в эксплуатацию жилом дом на 990 квартир, а в ЖК «Серпуховская, 36» в Серпухове — на 128 квартир.

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Также в Мытищах сдали гостиничный комплекс, в Щелкове и Ленинском округе — производственно-складские комплексы, в Раменском — склад, в Одинцове — котельную, а в Балашихе — склад для негорючих материалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов. Первый закончится уже в 2023 году.

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