Минздрав рассказал о запасах вакцин от коронавируса в Подмосковье

Почти 3,6 миллиона вакцин от коронавируса поступило в Подмосковье с начала прививочной кампании в регионе. Сегодня медицинские центры обеспечены препаратами в полном объеме, рассказала министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

По ее словам, преимущественно идут поставки «Спутника V», но область получила и вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт».

Все медицинские организации Подмосковья в полном объеме обеспечены вакциной Светлана Стригункова.

Сейчас в Московской области получили и почти 230 тысяч доз «Спутника Лайт».

«Выбор в пользу вакцинации в регионе сделали уже более 3,2 миллиона человек», — отметила Стригункова.

Как попасть на прививку?

Вакцинацию в регионе делают бесплатно, а записаться на нее можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Есть противопоказания для беременных, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями и аллергиков.

Специальная онлайн-карта поможет жителям выбрать пункты. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.