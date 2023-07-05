Подмосковье 05 июля 2023, 11:02 Минздрав рассказал о самых популярных разделах портала «Стань мамой в Подмосковье» Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Интернет портал «Стань мамой в Подмосковье» позволяет будущим родителям узнать всю информацию о системе родовспоможения в регионе. Минздрав рассказал о самых популярных разделах сервиса.

«Теперь вся необходимая для будущих мам информация собрана в одном месте. На портале женщина сможет ознакомиться с советами и рекомендациями, подробно изучить родильные дома и перинатальные центры Подмосковья и многое другое», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

Портал заработал в марте этого года. За это время его посетили около восьми тысяч раз.

Чаще всего на сайте смотрели информацию о роддомах и перинатальных центрах Московской области, а также о получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в медицине будут внедрять умные сервисы Сбербанка.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».