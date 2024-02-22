Подмосковье 22 февраля 2024, 17:22 Минздрав рассказал о графике работы поликлиник в Подмосковье в праздники Медиасток.рф

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График работы медучреждений во время праздников опубликовали в Подмосковье. Он изменится с 23 по 25 февраля.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, поликлиники, женские консультации и стоматологии будут работать 24 февраля по графику субботы, а 23 и 25 февраля станут выходными.

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Отделения неотложной помощи будут обслуживать вызовы врача на дом с 08:00 до 16:00 ежедневно.

«Медицинская помощь может потребоваться в любой день, поэтому кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать 23, 24 и 25 февраля с 08:00 до 16:00. Стационары и скорая помощь продолжат работу в круглосуточном режиме», — рассказала первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Записаться на прием к врачу жители могут через портал «Здоровье», по телефону 122, а также самостоятельно в поликлинике.

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