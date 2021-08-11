Минздрав Подмосковья напомнил о важности женского здоровья

Женщины в заботах о семье и домашнем уюте нередко забывают о своем здоровье. Этого делать нельзя, так как правильная работа внутренних органов является залогом хорошего самочувствия и продуктивности. Поэтому нужно регулярно посещать гинеколога.

Эксперты министерства здравоохранения Московской области подчеркнули, что в профилактических целях женского врача надо посещать не реже раза в год. При наличии первых симптомов заболевания или неприятных ощущениях — чаще. Систематические осмотры позволят выявить патологии на ранних стадиях развития и успешно их лечить.

Не стоит без предварительной консультации с врачом самостоятельно подбирать себе контрацептивы. Специалист назначит вам необходимый препарат, предварительно изучив особенности организма.

С приходом менопаузы у женщины снижается выработка гормонов. Она обычно ощущает приливы жара, потливость, смену настроения головные боли и повышенную тревожность. Это состояние нельзя игнорировать. Нужно обратиться к врачу, который назначит препараты для корректировки симптомов. Обычно назначается терапия, позволяющая восполнить нехватку собственных гормонов.

Записаться на прием гинеколога можно через «Госуслуги» или позвонив по телефону 112.

В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии заработал новый эмбриоскоп. Прибор контролирует развитие эмбриона до этапа подсадки и предназначен для экстракорпорального оплодотворения. С начала года в Подмосковье прошло 2,4 тысячи процедур ЭКО.