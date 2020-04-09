Специалисты инфекционных отделений Московской области ответили в эфире «360», стоит ли ожидать и опасаться второй волны эпидемии коронавируса осенью.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина сообщила, что пока невозможно предсказать возникновение второй волны эпидемии.

«Мы до сих пор не можем со 100% уверенностью сказать, будет ли у нас вторая волна инфекции или нет. Возможно, она будет, но вряд ли серьезнее, чем первая волна. Потому что если у нас первая волна прошла, значит будет иммунная прослойка среди населения — те, у кого выработался иммунитет. То есть вторая волна, если она возникнет, она будет протекать в более легкой форме», — сказала Ирина Шилкина.

Специалисты ответили, повлияет ли рост температуры за окном на вирус, ведь пока заболевших все равно становится больше.

Если бы мы были воспитаны так же, как Китай, выполняли все строго, что сказали, то и делали, наверное, у нас эпидемия протекала бы немного по-другому Ирина Шилкина главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья

«Теоретически любой вирус при хорошей погоде, при солнце, начинает разрушаться, начинает погибать., но на самом деле, погода хоть и улучшилась, но это же не +25-30 градусов ежедневно. Но COVID еще до конца не изучен, мы с ним только столкнулись в конце декабря. Как она себя поведет, неизвестно, судя по тому, что наше население такое же безответственное, как и в Европе», — добавила Ирина Шилкина.