Минздрав Подмосковья: тяжелые формы COVID-19 чаще встречаются у пенсионеров

По ее словам, пожилые люди переносят новую инфекцию сложнее. Но нельзя забывать о том, что молодое поколение тоже имеет сопутствующие патологии, которые ослабляют иммунитет.

Среди молодых людей мы отмечаем более легкие формы. Процент тяжелых форм встречается больше у пожилых людей Ирина Шилкина.

Она также рассказала, что у детей пока не было тяжелых форм заболевания, но риски остаются, поскольку инфекция новая и до конца не изученная.

«Стопроцентно утверждать, что мы не встретим тяжелую форму у детей, неправильно. На сегодняшний день бытовало мнение, что дети фактически не болеют, но мы видим, что дети болеют», — сказала Шилкина.

В Подмосковье провели уже 84 706 лабораторных исследованией на наличие коронавируса. Это делают в областном Центре гигиены и эпидемиологии, в лабораториях государственных медицинских организаций. Также обследования проводят в частных центрах.