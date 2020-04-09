    09 апреля 2020, 16:39

    Минздрав Подмосковья: тяжелые формы COVID-19 чаще встречаются у пенсионеров

    Анастасия Аброськина, Нина Петлинова

    Сегодня тяжелые формы COVID-19 чаще встречаются у пенсионеров, чем у молодых людей, а у детей таких пока не было. Об этом рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина.
    Минздрав Подмосковья: тяжелые формы COVID-19 чаще встречаются у пенсионеров

    По ее словам, пожилые люди переносят новую инфекцию сложнее. Но нельзя забывать о том, что молодое поколение тоже имеет сопутствующие патологии, которые ослабляют иммунитет.

    Среди молодых людей мы отмечаем более легкие формы. Процент тяжелых форм встречается больше у пожилых людей

    Ирина Шилкина.

    Она также рассказала, что у детей пока не было тяжелых форм заболевания, но риски остаются, поскольку инфекция новая и до конца не изученная.

    «Стопроцентно утверждать, что мы не встретим тяжелую форму у детей, неправильно. На сегодняшний день бытовало мнение, что дети фактически не болеют, но мы видим, что дети болеют», — сказала Шилкина.

    В Подмосковье провели уже 84 706 лабораторных исследованией на наличие коронавируса. Это делают в областном Центре гигиены и эпидемиологии, в лабораториях государственных медицинских организаций. Также обследования проводят в частных центрах.