12 декабря 2023, 14:55
Минздрав Подмосковья сообщил о снижении заболеваемости алкоголизмом
В Московской области снизилась заболеваемость алкоголизмом. Профилактикой и лечением алкоголизма в регионе занимаются врачи Московского областного клинического наркологического диспансера, сообщили в Минздраве Подмосковья.
«Благодаря целому комплексу мероприятий, нам удалось снизить заболеваемость алкоголизмом в регионе. Данный показатель за 10 месяцев 2023 года сократился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил главный внештатный психиатр-нарколог региона и главврач МОКНД Виталий Холдин.
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В регионе развернули сеть оказания амбулаторной и стационарной наркологической помощи. В диспансере организовали лечение и медицинскую реабилитацию пациентов.
Также на сайте МОКНД можно проверить, есть ли у человека проблемы с алкоголем. Это можно сделать по ссылке.
Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву сообщил, что в следующем году в регионе откроют еще 22 медицинских объекта.
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