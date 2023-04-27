Подмосковье 27 апреля 2023, 12:59 Минздрав Подмосковья сообщил о снижении числа зависимых от алкоголя и наркотиков в 2022 году Unsplash

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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал о тенденции по снижению числа зависимых от алкоголя и наркотиков. По данным за 2022 год количество таких жителей уменьшилось.

Новых наркоманов за год выявили на 4% меньше, чем в 2021-м. Тенденция наблюдается как среди взрослых, так и среди несовершеннолетних.

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Кроме этого, за 12 месяцев в Подмосковье почти на 10% снизилось количество пьяных водителей, которых отправили на медицинское освидетельствование.

Подмосковье продолжает привлекать врачей и медицинских работников со всей России, предлагая им различные меры поддержки. С одним из таких медиков во время поездки в Реутов встретился губернатор Московской области Андрей Воробьев.