27 апреля 2023, 12:59
Минздрав Подмосковья сообщил о снижении числа зависимых от алкоголя и наркотиков в 2022 году
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал о тенденции по снижению числа зависимых от алкоголя и наркотиков. По данным за 2022 год количество таких жителей уменьшилось.
Новых наркоманов за год выявили на 4% меньше, чем в 2021-м. Тенденция наблюдается как среди взрослых, так и среди несовершеннолетних.
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Кроме этого, за 12 месяцев в Подмосковье почти на 10% снизилось количество пьяных водителей, которых отправили на медицинское освидетельствование.По словам нарколога Холдина, хорошие результаты показывает и тестирование школьников на употребление наркотиков. В 2022 году было проведено более 125 тысяч осмотров, что почти на 30% больше, чем в 2021-м. Реализация мероприятий региональной программы «Укрепление общественного здоровья до 2024 года» продолжается в Подмосковье. Мероприятия направлены на ограничение потребления алкоголя, наркотиков и табака.
Подмосковье продолжает привлекать врачей и медицинских работников со всей России, предлагая им различные меры поддержки. С одним из таких медиков во время поездки в Реутов встретился губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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