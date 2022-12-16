Подмосковье 16 декабря 2022, 16:45 Минздрав Подмосковья рассказал о проекте «Эффективное приемное отделение» Глава Минздрава Подмосковья Сапанюк рассказал о принципах разделения пациентов

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Качественная работа медицинских учреждений зависит прежде всего от планирования и выстраивания грамотного приема пациентов. Эту задачу в Московской области решили благодаря программе «Эффективное приемное отделение». Как рассказал «360» министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк, проект запустили в начале года.

В основу проекта заложили принцип, когда потоки пациентов в приемном покое разделяют на плановых и экстренных.

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«Это принципиальное решение для того, чтобы пациенты, которые не нуждаются в оказании экстренной медицинской помощи, то есть плановые больные, могли беспрепятственно и быстро оформить документы и попасть в профильное отделение на лечение», — рассказал министр.

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Алексей Сапанюк добавил, что поступающих в больницы экстренных больных также разделили и развели по трем разным категориям.

«Мы условно называем это светофором: зеленая зона — те пациенты, которые нуждаются в оказании помощи, но она не носит безотлагательный характер. То есть это стабильные пациенты. Желтая зона — это пациенты, которым требуется провести диагностику для лечения, и красная зона — это крайне тяжелые пациенты, в тяжелом состоянии», — пояснил глава подмосковного Минздрава.

Он подчеркнул, что развести все категории пациентов в разные категории стала главной задачей ведомства, которая облегчила прием для людей и врачей.

Это не единственный успешный проект министерства здравоохранения Московской области. В мае этого года на форуме «Здоровье нации — основа процветания России» от Подмосковья представили проект «Наш участковый врач». Он предназначен для развития первичного звена медицинских работников путем привлечения и поддержки новых специалистов.