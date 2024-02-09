Подмосковье 09 февраля 2024, 10:08 Минздрав Подмосковья рассказал о гастроэнтерологическом отделении госпиталя ветеранов войн Источник фото: Максим Козлов

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Свыше 3,5 тысячи человек ежегодно проходят лечение в гастроэнтерологическом отделении подмосковного госпиталя для ветеранов войн. Врачи напомнили о главных причинал заболеваний ЖКТ и важности своевременного лечения.

В Минздраве Подмосковья напомнили, что гастроэнтерология занимается лечением и профилактикой заболеваний ЖКТ. К ним могут привести неправильный образ жизни, злоупотребление фастфудом и стресс. Гастроэнтерологические заболевания могут повлиять на работу других систем и органов. В госпитале врачи выявляют причину недуга и избавляют от его неприятных проявлений. В отделении пациенты могут пройти широкий спектр исследований.

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«Хорошее функционирование пищеварительной системы — это ключ к здоровью всего организма, так же, как и успешная работа учреждения — это результат сплоченной работы всех сотрудников госпиталя», — рассказал заведующий отделением Тимур Жалсараев.

Задать вопросы по поводу госпитализации жители могут по телефону +7 (499) 670-93-32.

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