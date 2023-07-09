Подмосковье 09 июля 2023, 07:00 Министр здравоохранения Подмосковья Максимов провел встречу с выпускниками медицинских вузов ПС Минздрава МО

Читать 360tv в

Министр здравоохранения Московской области Максим Максимов встретился с выпускниками федеральных медицинских вузов, сообщила пресс-служба ведомства. Подобный формат мероприятий прошел впервые, участники диалога поговорили о реализованных в Подмосковье мерах поддержки для врачей, а также обсудили возможность профессионального развития будущих специалистов.

«Важно находиться в диалоге с выпускниками, которые выбирают себе будущее место работы. Детально рассказать о преимуществах работы в команде профессионалов системы здравоохранения Подмосковья. В регионе проводится большая работа по развитию», — сказал министр.

Реклама

Кроме того, Максимов отметил, что сегодня в подмосковные медучреждения активно закупают современное оборудования, а также строят и ремонтируют объекты здравоохранения. Не менее важно, чтобы молодые специалисты сделали свой выбор в пользу работы в профильной системе Московской области.

Всего встречу посетили около 30 выпускников из разных медицинских вузов страны. Подобные мероприятия Минздрав Московской области планирует проводить на регулярной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».