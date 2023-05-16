Подмосковье 16 мая 2023, 14:45 Минздрав Подмосковья подписал соглашение о сотрудничестве с Московской митрополией Екатерина Кирдина

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Министерство здравоохранения Московской области подписало с Московской митрополией соглашение о сотрудничестве в разных сферах. Это позволит на юридическом уровне священникам молиться за больных региона.

Документ подписали в Доме правительства Московской области в Международный день сестры милосердия. Ключевыми героями мероприятия стали министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапонюк и епископ Русской православной церкви, митрополит Крутицкий и Коломенский, патриарший наместник Московской митрополии Павел.

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«Соглашение, заключенное сегодня с министерством здравоохранения позволит на юридическом уровне священнослужителям помогать больным, которые оказались в трудной жизненной ситуации», — прокомментировал митрополит.

Главной задачей ведомств является помощь тем, кто в ней нуждаются.

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