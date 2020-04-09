Минздрав Подмосковья: питомцы невольно могут стать переносчиками коронавируса

Если животное контактировало с человеком, который заражен коронавирусом, то капельки слюны, которые попали на шерсть, сохранятся на какое-то время.

Если погладите это животное, можете с руками перенести инфекцию. Допустим, если случайно коснетесь глаз, носа, губ Ирина Шилкина.

Однако она отметила, что это вопрос об элементарных мерах осторожности. Контактировать со своими питомцами можно, но лучше, чтобы к ним не прикасались посторонние люди. И все равно важно не забывать мыть руки.

Теоретически, по словам Ирины Шилкиной, животное может стать переносчиком инфекции, если его погладил зараженный человек. Капельки слюны, оказавшись на шерсти, могут быть опасны, пока они еще влажные.

Когда слюна высыхает, вирус погибает, и тогда это животное будет незаразно. Вообще после прогулки к питомцам не следует приближаться посторонним людям Ирина Шилкина.

Ирина Шилкина отметила, что сейчас крайне важно соблюдать режим самоизоляции. Если же необходимо выгулять питомца, то после этого следует вымыть руки и первые два или три часа стараться не гладить животное.