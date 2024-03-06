Подмосковье 06 марта 2024, 13:52 Минздрав Подмосковья опубликовал график работы медорганизаций в праздники Медиасток.рф

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График работы государственных медучреждений утвердили в Подмосковье в праздничные дни. Так, поликлиники, стоматологии и женские консультацию будут работать 9 марта по графику субботы, а 8 и 10 марта объявлены выходными днями.

«Медицинская помощь может потребоваться в любой день, вне зависимости от праздников. Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках, как и отделения неотложной помощи, которые обслуживают вызовы врача на дом, будут работать все дни — 8, 9 и 10 марта с 08:00 до 16:00», — подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Напомним, что стационары и скорая помощь по-прежнему будут работать круглосуточно без выходных.

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