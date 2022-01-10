Минздрав Подмосковья назвал возможные сроки новой волны «омикрона»

В новогодние праздники ситуация с коронавирусом в Московской области сохранялась стабильной. В период каникул выявляли порядка тысячи заразившихся за сутки, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«Ежесуточное количество госпитализированных сохранялось на уровне 500 человек. То есть стабильная цифра — она не уменьшалась, к сожалению, но и не росла», — отметила глава ведомства, выступая с докладом на совещании губернатора.

В праздничные дни уменьшилось количество вызовов на дом. Однако количество вызовов скорой помощи увеличилось на 20%, указала министр.

«Если говорить о заболеваемости по городским округам, то за период праздничных дней наибольшее количество заболевших у нас зафиксировано в Королеве, Коломне, Солнечногорске, Ступине, Павловском Посаде, Дмитрове, Фрязине, Электрогорске и Лыткарине», — доложила Стригункова.

Среди возрастных категорий стали чаще заражаться люди от 30 до 39 лет и от 70 до 79 лет.

«Выросло количество госпитализированных детей в возрасте до девяти лет, жителей в возрасте от 40 до 49 лет и от 60 до 69 лет», — отметила она.

В целом возрастная структура по заболеваемости сохраняется на прежнем уровне, добавила министр.

Стригункова также представила статистику по ситуации с распространением «омикрон»-штамма. В странах, где вакцинация уже охватила 60% населения и более, с момента выявления первых случаев «омикрона» заболеваемость менее чем за месяц увеличилась в четыре-пять раз.

Источник фото: телеканал «360»

«Хотелось бы обратить внимание на необходимость соблюдения всех ограничений, которые у нас предусмотрены, и, конечно, сделать большой акцент на ревакцинации и на вакцинации в принципе», — подчеркнула Стригункова.

Министр отметила, что в праздники в Подмосковье работало почти 300 прививочных пунктов, однако темпы вакцинации были очень низкими. Всего в регионе вакцинировано 4,2 миллиона жителей. При этом каждые сутки прививают порядка 4,7 тысячи человек.

«Это крайне низкая цифра, конечно», — заявила она.

Повторную вакцинацию в Подмосковье прошли уже почти 500 тысяч человек. В то же время остаются 1,5 миллиона тех, кто переболел или вакцинировался больше полугода назад.

«И им необходимо пройти ревакцинацию, потому что вакцинированные и ревакцинированные жители болеют гораздо легче штаммом „омикрон“, который сейчас у нас не только ввозной, но и распространяется в России», — сказала министр здравоохранения Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема «омикрона» хорошо известна и все следят за развитием ситуации. Он призвал продолжать работу по вакцинации населения и сохранять бдительность.

«Понятно, что прививку пробивает „омикрон“, но течение болезни, как мы слышим, более легкое. Поэтому наша задача — и дальше эту работу проводить. Быть начеку там, где существуют очаги», — отметил Воробьев.

Стригункова заявила, что новой волны заболеваемости не избежать. Вопрос в том, какой она будет и когда, а это зависит от темпов прививочной кампании.

«Хотелось бы обратить внимание, что сейчас, по прогнозам, с учетом слайда, который я показала по зарубежным странам, ориентировочно ожидается следующая волна либо в середине февраля, если будет плохая вакцинация, либо в середине апреля, если темп вакцинации будет хорошим», — сказала министр.

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 1197 случаев заражения коронавирусом.