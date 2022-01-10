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    10 января 2022, 14:43

    Минздрав Подмосковья назвал возможные сроки новой волны «омикрона»

    Глава Минздрава Подмосковья Стригункова: ситуация с ковидом в праздники была стабильной

    Александр Блинов, Анастасия Аброськина

    В новогодние праздники ситуация с коронавирусом в Московской области сохранялась стабильной. В период каникул выявляли порядка тысячи заразившихся за сутки, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

    Минздрав Подмосковья назвал возможные сроки новой волны «омикрона»

    «Ежесуточное количество госпитализированных сохранялось на уровне 500 человек. То есть стабильная цифра — она не уменьшалась, к сожалению, но и не росла», — отметила глава ведомства, выступая с докладом на совещании губернатора.

    В праздничные дни уменьшилось количество вызовов на дом. Однако количество вызовов скорой помощи увеличилось на 20%, указала министр.

    «Если говорить о заболеваемости по городским округам, то за период праздничных дней наибольшее количество заболевших у нас зафиксировано в Королеве, Коломне, Солнечногорске, Ступине, Павловском Посаде, Дмитрове, Фрязине, Электрогорске и Лыткарине», — доложила Стригункова.

    Среди возрастных категорий стали чаще заражаться люди от 30 до 39 лет и от 70 до 79 лет.

    «Выросло количество госпитализированных детей в возрасте до девяти лет, жителей в возрасте от 40 до 49 лет и от 60 до 69 лет», — отметила она.

    В целом возрастная структура по заболеваемости сохраняется на прежнем уровне, добавила министр.

    Стригункова также представила статистику по ситуации с распространением «омикрон»-штамма. В странах, где вакцинация уже охватила 60% населения и более, с момента выявления первых случаев «омикрона» заболеваемость менее чем за месяц увеличилась в четыре-пять раз.

    Минздрав Подмосковья назвал возможные сроки новой волны «омикрона» | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Хотелось бы обратить внимание на необходимость соблюдения всех ограничений, которые у нас предусмотрены, и, конечно, сделать большой акцент на ревакцинации и на вакцинации в принципе», — подчеркнула Стригункова.

    Министр отметила, что в праздники в Подмосковье работало почти 300 прививочных пунктов, однако темпы вакцинации были очень низкими. Всего в регионе вакцинировано 4,2 миллиона жителей. При этом каждые сутки прививают порядка 4,7 тысячи человек.

    «Это крайне низкая цифра, конечно», — заявила она.

    Повторную вакцинацию в Подмосковье прошли уже почти 500 тысяч человек. В то же время остаются 1,5 миллиона тех, кто переболел или вакцинировался больше полугода назад.

    «И им необходимо пройти ревакцинацию, потому что вакцинированные и ревакцинированные жители болеют гораздо легче штаммом „омикрон“, который сейчас у нас не только ввозной, но и распространяется в России», — сказала министр здравоохранения Московской области.

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема «омикрона» хорошо известна и все следят за развитием ситуации. Он призвал продолжать работу по вакцинации населения и сохранять бдительность.

    «Понятно, что прививку пробивает „омикрон“, но течение болезни, как мы слышим, более легкое. Поэтому наша задача — и дальше эту работу проводить. Быть начеку там, где существуют очаги», — отметил Воробьев.

    Стригункова заявила, что новой волны заболеваемости не избежать. Вопрос в том, какой она будет и когда, а это зависит от темпов прививочной кампании.

    «Хотелось бы обратить внимание, что сейчас, по прогнозам, с учетом слайда, который я показала по зарубежным странам, ориентировочно ожидается следующая волна либо в середине февраля, если будет плохая вакцинация, либо в середине апреля, если темп вакцинации будет хорошим», — сказала министр.

    За минувшие сутки в Подмосковье выявили 1197 случаев заражения коронавирусом.