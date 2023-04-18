18 апреля 2023, 12:46
Минздрав Подмосковья: москитная сетка не спасет ребенка от выпадения из окна
С наступлением теплой погоды в Подмосковье все чаще открывают окна и устанавливают москитные сетки против насекомых. Жителям региона напомнили, что открытые окна несут опасность для детей и даже москитные сетки не смогут предотвратить падение.
«Падение с высоты может привести не только к тяжелейшей травме, но и закончиться летальным исходом. Не разрешайте ребенку залезать на подоконник, тем более не ставьте его на подоконник сами. Пример взрослого заразителен для ребенка — он обязательно захочет повторить данное развлечение самостоятельно», — сообщил главный детский травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья Александр Григорьев.
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Он также подчеркнул, что у детей не должно быть легкого доступа к окну. Для этого необходимо отодвинуть мебель и любые подставки подальше.
«Не открывайте окна более чем на несколько сантиметров. Ограничители для окон помогут вам регулировать режимы проветривания помещения», — добавил врач.
Не только открытые окна могут навредить ребенку, но и жалюзи: свисающие цепочки и шнурки привлекают внимание ребенка. Он может дернуть за них, не рассчитав силу, и сорвать закрепленную конструкцию, которая травмирует его.
Жителей Подмосковья просят оградить детей от возможных рисков и внимательно следить за малышами.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Московской области. В стадии работ и капитального ремонта находятся более 170 учреждений.
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Дети
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