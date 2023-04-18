Подмосковье 18 апреля 2023, 12:46 Минздрав Подмосковья: москитная сетка не спасет ребенка от выпадения из окна

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С наступлением теплой погоды в Подмосковье все чаще открывают окна и устанавливают москитные сетки против насекомых. Жителям региона напомнили, что открытые окна несут опасность для детей и даже москитные сетки не смогут предотвратить падение.

«Падение с высоты может привести не только к тяжелейшей травме, но и закончиться летальным исходом. Не разрешайте ребенку залезать на подоконник, тем более не ставьте его на подоконник сами. Пример взрослого заразителен для ребенка — он обязательно захочет повторить данное развлечение самостоятельно», — сообщил главный детский травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья Александр Григорьев.

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Он также подчеркнул, что у детей не должно быть легкого доступа к окну. Для этого необходимо отодвинуть мебель и любые подставки подальше.

«Не открывайте окна более чем на несколько сантиметров. Ограничители для окон помогут вам регулировать режимы проветривания помещения», — добавил врач.

Не только открытые окна могут навредить ребенку, но и жалюзи: свисающие цепочки и шнурки привлекают внимание ребенка. Он может дернуть за них, не рассчитав силу, и сорвать закрепленную конструкцию, которая травмирует его.

Жителей Подмосковья просят оградить детей от возможных рисков и внимательно следить за малышами.

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