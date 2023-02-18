Подмосковье 18 февраля 2023, 00:25 Минздрав Подмосковья и Росздравнадзор подписали соглашение о сотрудничестве

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Минздрав Подмосковья и Институт качества Росздравнадзора подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Стационар перезагрузка». Документом предусмотрено, что оказание медицинской помощи в стационарах Московской области приведут к единому стандарту качества Росздравнадзора.

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«Центром компетенций станет наш областной противотуберкулезный диспансер, который первым в регионе прошел сертификацию в прошлом году. Это даст возможность нашим пациентам быть уверенными в том, что медицинская помощь оказывается по самым высоким стандартам, а наши больницы смогут выстроить эффективную и качественную работу», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В список первых организаций, которые будут проходить сертификацию Института качества, вошли МОНИКИ имени Владимирского, Одинцовская, Балашихинская, Домодедовская, Люберецкая, Электростальская, Химкинская, Видновская, Жуковская, Красногорская, Сергиево-Посадская, Шаховская и Ногинская больницы.

Министр уточнил, что в дальнейшем эта практика будет тиражирована на все стационары региона.

Ранее губернатор Воробьев сообщил о перезагрузке поликлиники в Ликино-Дулеве.

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