Минздрав Подмосковья: 4,5 миллиона жителей запланировали привить от гриппа

Московская область в осенний сезон планирует вакцинировать от гриппа 4,5 миллиона человек. Об этом сообщила глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова.

«Начался сезонный — осенний — подъем заболеваемости. Особое значение принимает не только вакцинация от ковида, но и от гриппа. Потому что смешение двух инфекций приводит к наиболее тяжелым последствиям», — сказала она.

По ее словам, Московская область поставила перед собой задачу — вакцинировать 4,5 миллиона человек от гриппа. Сейчас прививку сделали только семь тысяч жителей, это примерно 15% от плана.

«У нас создана достаточно обширная инфраструктура для проведения вакцинации от гриппа. Мы будем также пользоваться кабинетами и мобильными пунктами, которые проводят вакцинацию от COVID-19. И торговые центры, и мобильные комплексы», — сказала министр.

Всего в регионе открыты 400 кабинетов в поликлиниках, дополнительно 88 бригад направят на вакцинирование людей от гриппа. Кроме того, мобильные пункты будут работать на железнодорожных станциях, в торговых центрах, магазинах, МФЦ и на отдаленных территориях.

Карту пунктов вакцинации можно увидеть на сайте Минздрава региона, в разделе «Вакцинация от гриппа».

Стригункова также напомнила, что к группам риска относятся люди старше 60 лет, те, у кого есть хронические заболевания, а также медицинские работники, дети, работники образования и предприятий.

«Что касается наших отдельных групп риска. По жителям старше 60 лет на сегодняшний день у нас вакцинировано всего 140 тысяч человек — это 12%, лиц с хроническими заболеваниями — 13%», — отметила глава регионального Минздрава.

Она подчеркнула, что вакцинация от гриппа должна быть завершена в ноябре.