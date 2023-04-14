Подмосковье 14 апреля 2023, 13:01 Минздрав определил лучшую бригаду скорой помощи в Подмосковье в начале 2023 года Пресс-служба Минздрава МО

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Денежную премию получит бригада скорой помощи из Егорьевска за высокие оценки от пациентов, полученные в первые три месяца года. Данные помог собрать робот, который связывается с жителями после оказания услуги.

Работу бригады оценивают по пятибалльной шкале, где один балл — «абсолютно плохо», а пять — «отлично». По итогам работы в первом квартале года лучшими сотрудниками стали представители Егорьевской подстанции. Это врач Дмитрий Дашков, фельдшер Наталья Самойлова, медицинская сестра Виктория Громова, водитель Олег Демидов. Все они получат денежную премию за качественный труд.

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«В общей сложности жители Московской области поставили более 66 тысяч оценок за первый квартал, и в 79% случаев это был наивысший балл. Нам важно не только оценить работу скорой помощи, но и поддержать медработников, которые проявили себя, показали лучший результат», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Подведение итогов и награждение победителей проводится ежеквартально.

Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием.

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