Минздрав назвал самые востребованные специальности врачей в Подмосковье

Названы самые востребованные врачебные специальности в Московской области. Региону не хватает врачей узких профилей. Для привлечения специалистов было принято решение о выдаче земельных участков.

«Мы законом определили 31 территорию и перечень специальностей, которые нам особенно необходимы на них, — их 36. Это практически половина всех врачебных специальностей», — сообщила зампред регионального правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Как рассказала министр во время брифинга, Подмосковью особенно не хватает терапевтов, реаниматологов-анестезиологов, офтальмологов.

Медицинский работник, который хотел бы работать в Московской области, может получить от региона земельный участок размером от 10 до 15 соток в бессрочное пользование. Если на нем он построит дом, то через пять лет сможет оформить его в собственность.

«Мы считаем, что это очень действенная мера, которая поможет нам восполнить дефицит и привлечь специалистов из ближнего Подмосковья или из других регионов, которые захотят работать на отдаленных территориях области, чтобы там тоже помощь была на высоком уровне», — заключила Стригункова.