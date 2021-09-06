Минздрав назвал самые волнующие жителей Подмосковья вопросы здравоохранения

Доступность медпомощи, нехватка кадров и отношение персонала являются основными жалобами жителей Московской области по вопросам здравоохранения. Об этом рассказала глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова.

Укомплектованность медиками в 2020 году значительность ухудшилась из-за пандемии. Но в этом году количество медработников в регионе увеличилось более чем на две тысячи человек, сообщила министр здравоохранения.

«За полтора месяца количество пациентов в листах ожидания сократилось в четыре раза. С 11,5 тысячи до 2,7 тысячи. Ожидание терапевтов сократилось в 14 раз, узких специалистов в три раза. Второй вопрос — это нехватка кадров. Наименьшая укомплектованность — это Власиха, Реутов, Серпухов, Можайск и другие», — сказала она.

Сейчас в Подмосковье работают 24 тысячи врачей, из них 14,5 тысячи — в поликлиниках.

«Сейчас с учетом новых врачей и тех врачей, которые пришли к нам ранее, более 1200 медработников получают меры соцподдержки от наших глав», — сообщила Стригункова.

Источник фото: телеканал «360»

С 15 октября в Подмосковье переформатируют центр сопровождения переболевших ковидом пациентов, финансируемый МОНИКИ, в центр телемедицины. Он сможет обслуживать до 1,5 тысячи пациентов, что на текущий момент составляет 50% листа ожидания.

«Будет вестись прием терапевтов, узких специалистов, ревматологов, эндокринологов», — сказала министр.

Записаться на прием можно будет через портал госуслуг.

Что касается отношения медперсонала, то с июня на базе МОНИКИ начал работать центр компетенций, где проводят тренинги для врачей.