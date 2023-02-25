Подмосковье 25 февраля 2023, 19:07 Мины и гранаты показали на тематической выставке в Краснознаменске

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Молодежно-патриотический клуб (МПК) «Азимут» организовал выставку для жителей Краснознаменска. Идею поддержал и глава округа Владимир Пирогов.

В фойе торгового центра «Звездный» организаторы презентовали вооружение и снаряжение, которым пользуются участники СВО.

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«Были образцы стрелкового оружия, различные вариации автоматов Калашникова, ручной пулемет Дегтярева, а также мины, гранаты, артиллерийские снаряды», — заявил участник МПК «Азимут» Андрей Казокин.

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Также волонтеры показали вещи, которые доставляют бойцам на фронт, такие как рации, экипировка и квадрокоптеры. На выставке работал пункт для сбора гуманитарной помощи.

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