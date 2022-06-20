Минута молчания в память о Великой Отечественной войне пройдет 22 июня в Подмосковье

В среду, 22 июня, в Московской области, как и по всей стране, пройдет масштабная акция «Минута молчания» в память о Великой Отечественной войне. Эта трагедия унесла жизни 27 миллионов граждан. Чтобы обеспечить преемственность поколений и сохранить историческую память, в России проходят подобные акции.

В Подмосковье минута молчания начнется в 12 часов 15 минут по московскому времени. Она стартует во всем регионе одновременно и станет минутой скорби о событиях минувших дней. Каждый год в эту памятную дату вся жизнь в Московской области как будто замирает. Прекращается вещание телеканалов и радиостанций, не работают кассы в торговых центрах, не ездит даже общественный транспорт и встают на месте личные автомобили. Все это делается в память о людях, которым довелось пережить самую кровавую войну XX века.

Всех жителей Подмосковья призывают принять участие в акции и отдать дань памяти героям Великой Отечественной. В эту минуту по традиции даже приостанавливается работа на крупных предприятиях, в работе множества организаций происходит минутный перерыв.

В июне 1941-го после аномально холодной зимы в Россию пришло комфортное и теплое лето. Люди вспоминают, что у всех было множество планов: кто-то хотел поехать на отдых к морю, кто-то оставался в городе. Вовсю работали кинотеатры, готовились всесоюзные кинопремьеры. Работали аттракционы, люди выбирались в парки, по всему СССР гремели выпускные вечера. Однако 22 июня, примерно в 4 часа утра, Германия напала на нашу страну. Всем грандиозным планам людей на отдых и счастливые дальнейшие годы не суждено было сбыться — началась Великая Отечественная война. Именно в память об этих событиях и проходит минута молчания.