Минута молчания прошла в главном храме ВС РФ в Подмосковье

В главном храме Вооруженных сил России в Кубинке прошла общероссийская минута молчания. Она была приурочена ко Дню памяти и скорби — ежегодно 22 июня по всей стране вспоминают жертв Великой Отечественной войны.

Минута молчания началась ровно в 12:15 по московскому времени. После этого военные и юнармейцы провели церемонию возложения цветов к памятнику «Матерям победителей».

На протяжении всего дня в среду, 22 июня, на соборной площади храма будут проводиться памятные мероприятия, которые призваны сберечь историческую память и почтить всех тех, кто в прошлом веке защищал свою родину ценой собственной жизни.

С девяти часов утра на площади массово выступают артисты. Приехали звезды отечественной эстрады, прославленные актеры российских театров, проводят выступления оркестры и многочисленные творческие коллективы Подмосковья. Обширная творческая программа закончится музыкальным спектаклем под названием «В сердце матери».