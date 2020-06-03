Минус 15 тысяч кубометров воды. Подмосковье продолжило борьбу с паводком

Подмосковные спасатели откачали более 15 тысяч кубометров воды после аномальных осадков в конце прошлой недели. Подтопленными остаются участки в 11 муниципалитетах Московской области. МЧС показало, что еще предстоит сделать.

В МЧС рассказали, что пока что остаются подтопленными 577 приусадебных участков, 12 дачных домов и один мост, размыт один участок дороги.

Для ликвидации последствий стихии аварийно-спасательные службы откачивают воду с помощью мотопомп и пожарно-насосных станций. Всего удалось откачать более 15 тысяч кубометров воды. Кроме того, спасатели адресно помогают жителям районов, где произошли паводки.

В ликвидации последствий стихии участвуют 103 человека и 37 единиц техники.

Участки оказались под водой из-за аномальных дождей, которые обрушились на Московскую область в конце прошлой недели. В регионе за три дня выпала двухмесячная норма осадков.

В среду, 3 июня, в Подмосковье объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, с 14:00 в области начнется сильный дождь с грозой и ветром. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в нескольких муниципалитетах есть угроза паводка. Поэтому он попросил дачников, по возможности, уехать с загородных участков.