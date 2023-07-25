Подмосковье 25 июля 2023, 14:53 Минтуризм назвал топ-10 городов Подмосковья для летнего отдыха на Москве-реке Дзержинский / Министерство культуры и туризма МО

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Сервис бронирования отелей «Твил» собрал топ-10 популярных направлений для отдыха на берегу Москвы-реки летом. В него вошли девять подмосковных городов, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

На первое место попала Москва. Затем следуют Коломна, Красногорск, Звенигород, Дзержинский, Бронницы, Жуковский, Воскресенск, Можайск и Руза.

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С начала этого года Коломну посетили более миллиона туристов. Это на 5% больше прошлогодних показателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность парков. По его мнению, такие места для отдыха прогулок и занятий спортом очень востребованы у жителей.

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