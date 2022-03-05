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    05 марта 2022, 14:32

    Минцифры поможет российским IT-компаниям, столкнувшимся с трудностями

    Наза Салех Захи

    Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ начало сбор данных о срочных мерах поддержки, которые нужны IT-компаниям. Соответствующую форму можно заполнить на сайте госуслуг.

    Минцифры поможет российским IT-компаниям, столкнувшимся с трудностями

    Организации могут рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются. Также они могут сказать, какие ресурсы им необходимы для решения их задач.

    «Мы в режиме онлайн проводим мониторинг ситуации в IT-отрасли и получаем обратную связь о проблемах, с которыми сталкиваются компании», — заявил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

    Он добавил, что цель сбора информации — максимально оперативное реагирование на проблемы, а также разработка новых мер поддержки.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил IT-компаниям России льготную ипотеку. а специалистам — отсрочку от армии. Также их освободят от уплаты налогов на прибыль на три года.