Минцифры поможет российским IT-компаниям, столкнувшимся с трудностями

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ начало сбор данных о срочных мерах поддержки, которые нужны IT-компаниям. Соответствующую форму можно заполнить на сайте госуслуг.

Организации могут рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются. Также они могут сказать, какие ресурсы им необходимы для решения их задач.

«Мы в режиме онлайн проводим мониторинг ситуации в IT-отрасли и получаем обратную связь о проблемах, с которыми сталкиваются компании», — заявил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Он добавил, что цель сбора информации — максимально оперативное реагирование на проблемы, а также разработка новых мер поддержки.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил IT-компаниям России льготную ипотеку. а специалистам — отсрочку от армии. Также их освободят от уплаты налогов на прибыль на три года.