Программу повышения квалификации прошли сотрудники Минтранса Подмосковья

Более 50 сотрудников Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и подведомственного учреждения — Мосавтодор — в 2021 году прошли программу повышения квалификации. Это было сделано в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В программе повышения квалификации ведомство участвует второй год подряд. В 2020-м программу повышения квалификации прошли свыше 20 сотрудников министерства, а в 2021-м также привлекли специалистов Мосавтодора.

Проходит программа при поддержке Российского дорожного научно-исследовательского института (ФАУ «РОСДОРНИИ») и Российского университета транспорта (МИИТ). Успешно прошедшие курс сотрудники по итогам проведенных семинаров получают сертификаты.

Дополнительные программы повышения квалификации проходят в заочной форме с помощью дистанционных технологий и электронного обучения без отрыва от работы.

С 2019 года Московская область является участником национального проекта «Безопасные качественные дороги». В рамках проекта за это время отремонтировано больше четырех тысяч километров региональных дорог, обустроено ограждением свыше 410 километров дорог, тротуарами 530 километров дорог и освещением 360 километров дорог. Кроме того, установлено больше 21 тысячи дорожных знаков. Проведенные мероприятия помогли сохранить свыше 450 жизней.