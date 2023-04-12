Подмосковье 12 апреля 2023, 15:42 Минтранс выделил топ-5 округов Подмосковья по объемам ремонта дорог Минтранс Подмосковья

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В рамках ремонтного сезона в Подмосковье приведут в порядок около 280 километров дорог, 200 из которых — по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В Минтрансе Подмосковья назвали топ-5 округов по наибольшим темпам и объемам работ.

«Пять округов — лидеров по количеству планируемых к ремонту километров: Рузский, Сергиево-Посадский, Раменский, Дмитровский и Клин. В общей сложности в этих муниципалитетах отремонтируют больше 100 участков дорог длиной около 280 километров», — сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Так, в Рузском округе заменят около 65 километров асфальта, в Раменском и Сергиевом Посаде обновят по 55 километров дорог, в Дмитровском округе — более 52 километров, а в Клину — около 50 километров.

С подробным списком ремонтируемых участков можно ознакомиться на сайте Минтранса.

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