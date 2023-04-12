Подмосковье 12 апреля 2023, 18:57 Минтранс сообщил о шестибалльных пробках на дорогах Подмосковья вечером 12 апреля

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Загруженность дорог в Московской области вечером 12 апреля составляет шесть баллов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Движение автомобилей затруднено на Ленинградском, Горьковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Можайском и Рублево-Успенском шоссе. Кроме того, заторы наблюдаются на съездах с МКАД и в Красногорске, Лобне, Химках, Королеве, Щелкове, Ногинске и Люберцах.

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Водителей просят заблаговременно снижать скорость перед переходами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что безопасный ж/д переход в Люберцах откроют к запуску МЦД-3. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.

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