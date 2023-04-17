Подмосковье 17 апреля 2023, 09:40 Минтранс сообщил о пробках в 5 баллов на дорогах Подмосковья 17 апреля

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Загруженность дорог Московской области утром 17 апреля составила пять баллов. На магистралях и шоссе региона находятся более 796 тысяч автомобилей.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Волоколамском, Варшавском, Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе. Придется потерять время также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Беларусь», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

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Данные предоставлены Центром безопасности дорожного движения Подмосковья.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что безопасный ж/д переход в Люберцах откроют к запуску МЦД-3. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.

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