Подмосковье 14 апреля 2023, 09:32 Минтранс сообщил о пробках в 4 балла на дорогах Подмосковья утром 14 апреля

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Почти 835 тысяч автомобилей зафиксировали на дорогах Подмосковья утром 14 апреля. Это на 1% меньше среднего значения прошлого месяца. Загруженность дорог оценили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе, самыми загруженными дорогами оказались Можайское, Носовихинское, Симферопольское и Щелковское шоссе в сторону Москвы, а также трассы М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

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