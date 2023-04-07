Подмосковье 07 апреля 2023, 17:07 Минтранс сообщил о пробках на дорогах Подмосковья 7 апреля

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Загруженность дорог Подмосковья вечером 7 апреля составила шесть баллов. В Минтрансе назвали самые загруженные направления.

По данным министерства, движение затруднено на Новорижском, Рублево-Успенском, Каширском, Володарском, Новорязанском, Носовихинском, Горьковском, Щелковском, Фряновском, Ярославском, Дмитровском, Ленинградском и Волоколамском шоссе.

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Водителей просят быть внимательными на дорогах, снижать скорость перед переходами и быть осторожными во дворах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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